  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Böbrek taşı birçok hastalığın habercisi olabilir

Böbrekte oluşan taşın birçok farklı nedeni olabileceğini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kemal Yenmez, “Enfeksiyon, kanser/kanser olmayan kitleler, doğumsal hastalıklar ve diyet böbrek hastalıkları bu nedenlerden bazılarıdır” dedi.
Böbrek taşı birçok hastalığın habercisi olabilir

Böbrek enfeksiyonun ağrılı şikayetlerle seyrettiğini belirten Yenmez, idrarda kanamanın en sık görülen belirtiler arasında olduğunu söyledi.

Genetik, metabolik ve sebebi bilinmeyen faktörlerden kaynaklanan sebeplerden dolayı böbrekte taş görülebileceğine değinen Medicana Avcılar Hastanesi Üroloji Uzmanı, Op. Dr. Mustafa Kemal Yenmez, böbrek hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

BÖBREK ENFEKSİYONU AĞRILI ŞİKAYETLERLE SEYREDER

Böbrek enfeksiyonun ağrılı şikayetlerle seyrettiğini ifade eden Dr. Mustafa Kemal Yenmez, “Böbrek dokusunun idrar üreten havuzunda biriken kristallerin çoğalarak ve birbiriyle yapışarak taş kütleleri olmasıyla neticelenir. Bu taş kitleleri eğer küçük boyutlarda ise vücut tarafından atılır. Ancak taş kütlelerinin büyük boyutlara, 3- 4 milimetrenin üzerine çıkması durumunda kişide klinik semptom ağrı, bulantı, kusma, idrarda kanama gibi şikayetler görülebilir. Klinik şikayeti devam eden ve böbrek idrar akışını engelleyen taş hastalıkları, tedavi edilmesi gereken gruba girmektedir. Burada cerrahi tedavi olarak çoğunlukla endoskopik tedavi tercih edilmektedir. Bazen taşı boyutuna ve yerine bağlı olarak da dışarıdan şok dalga tedavisi ile taşların küçük parçalar halinde dökülmesi sağlanabilir. Böbrek enfeksiyonu genelde ağır şikayetlerle seyreder. Ateş, titreme, idrar renginde ciddi bulanıklar, halsizlik, iştahsızlık gibi altta yatan bir hastalığın şeker hastalığı, kanser, romatizmal hastalıklar olabileceği gibi alt İdrar yolu kaynaklı enfeksiyon ajanlarının böbrek dokusuna kadar çıkarak dokuyu doğrudan enfekte etmesiyle de karşılaşabiliriz. Tedavide genelde hastanede yatış serum tedavisi ve damardan antibiyotik tedavisi tercih edilir. Eğer altta yatan bir sebep varsa o sebebin de ortadan kaldırılması gerekmektedir” diye konuştu.

070820211249414840260.jpg

İDRARDA KANAMA EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER ARASINDA

“Böbrek kanserinin doğrudan böbrek dokusundan kaynaklanabileceği gibi böbreğin havuzundan, dokusundan da kaynaklanabilir” diyen Op. Dr. Mustafa Kemal Yenmez şu konulara dikkat çekti:

“Böyle durumlarda tek tedavi cerrahidir. Cerrahi sonrası yayılmaya bağlı olarak kemoterapi veya radyoterapi tedaviye eklenebilir. Böbrek kanseri cerrahisinde son yıllarda laparoskopik girişimler oldukça çoğalmıştır. Böbrek kanserinin en sık şikayetleri idrarda kanama, yan ağrısı ve halsizlik olarak görülmektedir.  Böbrek hastalıklarının kanser olmayan kitlelerinde en sık sebep basit kistler ve yağ bezeleridir. Yağ bezelerinin büyüklüğü 4 cm’ye kadar herhangi bir tedavi gerek olmazken basit kistler de 6 cm’ye kadar vücutta karın içerisinde veya böbrek dokusunda herhangi bir baskı üretmediği sürece müdahale etmemekteyiz. Bu noktadaki cerrahi müdahalelerimiz genelde laparoskopik olmaktadır. Böbreğin doğumsal hastalıklarında genelde diğerinden daha aşağıda olması veya çapraz olarak yerleşmesi ile karşı karşıya kalırız. Aynı zamanda çapraz yerleşim atnalı, böbrek dediğimiz iki böbreğin alttan birbirine yapışması ile de karşımıza çıkmaktadır. Böbrek dokusunda herhangi bir tıkanıklık yapmadığı sürece herhangi bir cerrahi müdahale ile düzeltme yolunu izlemekteyiz. Klinik takip en sık izlenen yoldur.”

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşılarımız gelmeye başladı05 Ağustos 2021 Perşembe 10:02
  • Bakan Koca: Vaka sayıları artış gösteriyor04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:51
  • Aşı karşıtlığının hiçbir bilimsel gerekçesi yok03 Ağustos 2021 Salı 14:27
  • Havuz kaynaklı enfeksiyonlara parazitler sebep oluyor03 Ağustos 2021 Salı 11:48
  • Tek doz ile yeterli koruyuculuğu sağlamak mümkün değil02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:30
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 890 oldu02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:32
  • Bakan Koca: Kilis ve Kayseri orta riskli iller grubuna geçti01 Ağustos 2021 Pazar 16:18
  • Uzman Dr. Toker: Ölen kişilerin yüzde 93’ü hiç aşılanmamış01 Ağustos 2021 Pazar 15:26
  • Güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat01 Ağustos 2021 Pazar 15:09
  • Prof. Dr. Tanır: Üçüncü doz aşıda BionTech ya da Sinovac tercihi fark etmez01 Ağustos 2021 Pazar 14:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti