  • BIST 1.104
  • Altın 471,411
  • Dolar 7,5961
  • Euro 8,9448
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arızalanan teknede mahsur kalan 2 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde makine arızası yapan teknenin, Karaada açıklarında sürüklendiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gitti. 12 metre uzunluğundaki 'Kıbela' isimli tekneyi tespit ederek yanına ulaşan ekipler, mahsur kaptan ve 1 mürettebatını kurtardı. Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Daha sonra yedeklenen tekne, Bodrum Limanı'na çekildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapıkule ve Hamzabeyli'de 4,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi21 Eylül 2020 Pazartesi 14:21
  • Otomobilinin üzerine çıkan saldırganı, polis merkezine kaputta götürdü21 Eylül 2020 Pazartesi 13:43
  • Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi21 Eylül 2020 Pazartesi 13:39
  • Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme devam ediyor21 Eylül 2020 Pazartesi 13:38
  • Akyazı'da Adil Öksüz'ün araziye çanta gömdüğü iddiasıyla kazı çalışması21 Eylül 2020 Pazartesi 12:54
  • 3 cinayet olayına karışan cezaevi firarisi, sürekli imaj değiştirmiş21 Eylül 2020 Pazartesi 12:53
  • Yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak dışarı çıktı21 Eylül 2020 Pazartesi 12:52
  • Tramvayda dikkat çeken kalabalık21 Eylül 2020 Pazartesi 12:51
  • Bakan Soylu: Son 1 haftada, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi21 Eylül 2020 Pazartesi 12:50
  • CHP'li başkana, havaya ateş açılan eğlence görüntüleri tepkisi21 Eylül 2020 Pazartesi 12:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti