Bodrum Belediyesi'ndeki hurda malzemeler, MKE'ye teslim edildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, belediyeye ait atık malzemeler, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi Müdürlüğü tarafından geri dönüşümle hem ülke ekonomisine hem de savunma sanayine katkı sağlayacak.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, belediye birimlerinden çıkan hurda malzemeleri, Konacık Mahallesi Gazderesi mevkisindeki Belediye Kademe Şefliği'nde topladı. Hurdaların çoğunluğu tamir bakım ve onarımı mümkün olmayan çöp konteynerleri oluştururken, demir profil, eski tabela, elektronik eşya, ahşap ve lastik hurdalar iş makinaları ile parçalandıktan sonra özelliklerine göre ayrıştırılarak, kamyonlara yüklendi.

ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI

Bodrum Belediyesi tarafından, 30 bin kilogram lastik, 150 bin 650 kilogram ağır metal ve elektronik eşya ile 61 bin 620 kilogram orta vasıflı demir çelik hurdası MKE Hurda İşletmeleri ekiplerine teslim edildi. Geri dönüşüme büyük katkısı olan hurda malzemelerin, milli servet olarak cıvatasına kadar değerlendirildiği bildirildi. Toplanan hurdalardan demir- çelik üretilirken, üretilen çeliklerin savunma sanayi başta olmak üzere diğer sanayi kollarında ham madde ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı kaydedildi.

Zorlu bir çalışma sonucu türlerine göre ayrıştırılan hurdaların içindeki pirinç, bakır, demir, çelik ve lastik malzemelerin geri dönüşümle ülke ekonomisine önemli katkı sağladığı vurgulandı.