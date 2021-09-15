Bodrum su topunda Süper Lig'de

Ligde toplam 10 maça çıkarak son sınavında Buca Belediyesi Ataşehir Ataspor’u da mağlup eden Bodrum ekibi, sezonu namağlup şampiyon tamamladı. Yarımada Su Sporları Kulübü, önümüzdeki sezon Su Topu Süper Ligi'nde mücadele edecek.
Ligde toplam 10 maça çıkarak son sınavında Buca Belediyesi Ataşehir Ataspor’u da mağlup eden Bodrum ekibi, sezonu namağlup şampiyon tamamladı. Yarımada Su Sporları Kulübü, önümüzdeki sezon Su Topu Süper Ligi'nde mücadele edecek.
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