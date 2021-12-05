  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Bodrum ve Marmaris'te sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde etkili olan sağanak, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Yağış nedeniyle Mazı Mahallesi'nde dere taştı, kaya parçaları bağlantı yollarını trafiğe kapadı, bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.
Bodrum ve Marmaris'te sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde birkaç günden bu yana devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı.

Mumcular Mahallesi'nde birçok evin bodrum katları sular altında kaldı. Belediye ekipleri istinat duvarlarını kepçeyle yıkarak evlerin bahçesinde biriken yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Ev sahipleri ve belediye ekipleri su basan evleri temizlemek için çalışma başlattı.

Mazı Mahallesi'nde de aşağı mazı deresi, yoğun yağış edeniyle taştı. Dağlardan gelen irili ufaklı kaya parçaları, mahalleler arasındaki bağlantı yollarını trafiğe kapattı. Sürücüler yola saçılan taşların üzerinden geçmekte güçlük çekti.

Bölgede bulunan tarım alanları da sular altında kaldı.

Yağışın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde zabıta ekipleri gece boyunca devriye yaptı.

Marmaris

Marmaris'e son 24 saatte 145 kilogram yağış düştü. Birkaç gündür süren sağanak, gece saatlerinde etkisini artırarak taşkınlara neden oldu.

İlçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

İçmeler Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle dereler taştı. Dağlardan gelen çamur, irili ufaklı taş ve ağaç parçaları sokaklara kadar ulaştı.

Mahallenin birçok caddesi kütükler nedeniyle trafiğe kapandı. Ara sokaklar çamur ve balçıkla kaplandı.

İçmeler ve Turunç mahalleleri arasındaki yola da kaya parçaları düştü.

İtfaiye ekipleri, evlerde su tahliyesi gerçekleştiriyor.

Derelerden akan çamurlu su, İçmeler Körfezi'nde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari'de ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu04 Aralık 2021 Cumartesi 18:00
  • Mehmetçik, Ağrı Dağı'ndaki öğrenciler için seferber oldu04 Aralık 2021 Cumartesi 15:23
  • Eren Kış-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi04 Aralık 2021 Cumartesi 14:30
  • Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak imha edildi04 Aralık 2021 Cumartesi 14:17
  • Gaziantep yatırımlarla bölgenin 'sağlık üssü' olacak04 Aralık 2021 Cumartesi 13:25
  • Bakan Yanık: En geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını yapacağız04 Aralık 2021 Cumartesi 13:21
  • İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu04 Aralık 2021 Cumartesi 12:07
  • MSB'den şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mutlu için taziye mesajı04 Aralık 2021 Cumartesi 11:10
  • TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti04 Aralık 2021 Cumartesi 10:35
  • İçişleri duyurdu: Eren Kış-11 operasyonu başlatıldı!04 Aralık 2021 Cumartesi 10:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti