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Bodrum ve Milas'ta yanan alanlar dronla havadan görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar dron ile havadan görüntülendi.
Bodrum ve Milas'ta yanan alanlar dronla havadan görüntülendi

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Bodrum ve Milas'ta yanan binlerce hektar ormanlık alan dron ile havadan görüntülendi.

Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer tarafından çekilen görüntü ve fotoğraflardaki, geçmişte yemyeşil olan binlerce hektar alanın kapkara hali yürekleri dağladı. Yangın felaketinin yaşandığı Aşağı Mazı, Çökertme Sahili, Çökertme Köyü, Gökbel Yokuşu, Mazı İnce Yalı, Yeniköy, Yukarı Mazı bölgelerini görüntüleme amaçlı 6 gün dolaştığını belirten Tezer, "Dron ile hava fotoğrafları, videoları çektim. İki saat üzeri video, yüzlerce fotoğraf arşivledim. Onlarca kez geçtiğimiz bu bölgelerin eski halini hatırlayınca gün içinde bol bol ağladım. Korku filmi sahnelerinden bir farkı yok. Durum felaket. Bizleri bu duruma düşürenleri değil bizler, torunlarımız dahi anacak, unutmayacak" dedi.

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