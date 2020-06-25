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Bodrum Yalıkavak'ta makilik alanda yangın

Yangında, 15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi
Bodrum Yalıkavak'ta makilik alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen yangın, saat 17.00 sıralarında, kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen yoğun duman, yarımadanın birçok noktasından görüldü.
Yalıkavak Küdür Yarımadası'ında otluk ve makilik alanda başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızlı bir şekilde yayıldı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman yarımadanın birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, tatilciler ve vatandaşlar da çalı, çırpı yardımıyla alevleri söndürmeye çalıştı.

Dumandan etkilenen vatandaşlar için bölgeye 112 sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangın, saat 17.00 sıralarında, kontrol altına alındı.

Orman ve itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiği bildirildi.

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