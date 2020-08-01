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Bodrum'a son 3 günde 300 bin araç giriş yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı’nın ilk günü özellikle halk plajlarında yoğunluk arttı.
Bodrum'a son 3 günde 300 bin araç giriş yaptı

Gümbet sahilinde vakit geçiren tatilcilerden Ahmet İlkin, "Türkiye’nin gözde tatil beldesi olduğu için Bodrum’u tercih ettik. Tatilimizin ilk günü olmasına rağmen çok eğleniyoruz. Koronavirüs dolayısıyla eskisi kadar kalabalık olmasa da Bodrum çok keyifli. Tedbirler ve gerekli önlemler alınmış. Vatandaşlar belli yerlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuyor" dedi.

İstanbul’dan gelen ve denizin tadını çıkaran vatandaşlardan Burcu Özsoy, "Bayram tatili mükemmel geçiyor. Mesafeyi koruyarak, birbirimize dokunmayarak inanılmaz güzel bir tatil yapıyoruz. Bodrum her zaman benim evim gibi oldu. Denizde devirdaim olduğu için zaman geçirmeyi çok seviyorum. Aynı zamanda güneşlenmek ve D vitamini almak da çok keyifli" diye konuştu.

Tatilcilerden Yeliz Özsoy ise "Bayram tatili güzel geçiyor. Bodrum oldukça kalabalık. Sezonun tekrar açılmasına sevindik. Bodrum’u daha canlı ve hareketli olduğu için tercih ettik. Aynı zamanda Bodrum’un denizi de sıcak. Deniz kenarında olduğumuz için maske takılmıyor ama her yerde dezenfektanlar var" dedi.

Sahilde ailesiyle birlikte vakit geçiren Kazım Karabulut da, "Şu kalabalığı görünce insan korkuyor. Ankara’dan geliyoruz. Geçen sene de Bodrum’a gelmiştik ve beğenmiştik. Çok kalabalık ve herkes bizim gibi değil. Biz aile olarak tedbirlere uyuyoruz ve çekiniyoruz" şeklinde konuştu.

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