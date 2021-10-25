  • BIST 1.486,560
  • Altın 559,47
  • Dolar 9,6000
  • Euro 11,1400
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Bodrum'da 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kaza kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobil, tali yoldan çıkan başka bir otomobile çarparak takla atarken, kazada 2 otomobil ve 1 minibüste hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bodrum'da 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kaza kamerada

Kaza, sabah saatlerinde Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bodrum istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AET 592 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan 34 DTP 539 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrildi. Tali yoldan çıkan otomobil ise park halinde duran minibüse çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; ana yolda seyir halinde ilerleyen otomobilin tali yoldan çıkan otomobile çarpması ve takla atması yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataşehir'de metro inşaatında vinçten düşen işçi yaralandı25 Ekim 2021 Pazartesi 19:11
  • Tekirdağ açıklarında 'hayalet ağ' bulundu25 Ekim 2021 Pazartesi 18:14
  • Anız yakarken alevlerin arasında can verdi25 Ekim 2021 Pazartesi 18:12
  • Gıdada huzur operasyonları başladı25 Ekim 2021 Pazartesi 18:12
  • Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili25 Ekim 2021 Pazartesi 17:15
  • Orman yaktıkları iddiasıyla 7 Rus turist, tutuklandı25 Ekim 2021 Pazartesi 17:14
  • Kızılırmak Deltası'nda yanan alanlar 1 yılda doğal yapısına kavuştu25 Ekim 2021 Pazartesi 09:19
  • Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor25 Ekim 2021 Pazartesi 09:18
  • Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı25 Ekim 2021 Pazartesi 09:17
  • Hayvanlar İçin Şehirden Köye Taşındı24 Ekim 2021 Pazar 14:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti