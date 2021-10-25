Bodrum'da 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kaza kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobil, tali yoldan çıkan başka bir otomobile çarparak takla atarken, kazada 2 otomobil ve 1 minibüste hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.