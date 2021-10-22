Bodrum'da 24 kaçak göçmen yakalandı, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, bugün saat 05.00 sıralarında, Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, 24 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik ekiplerince, 1,5 saat sonra ise aynı bölgede, lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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