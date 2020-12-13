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Bodrum'da balıkçıların ağlarına takılan cisim ilgi çekti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balıkçıların ağlarına takılan ve deniz mayınlarını taşımakta kullandığı tahmin edilen cisim ilgi odağı oldu.
Bodrum'da balıkçıların ağlarına takılan cisim ilgi çekti

Bodrum Yarımadası açıklarında avlanan balıkçılar, topladıkları ağlarına büyük bir cismin takıldığını fark etti. Yaklaşık 200 kilogramlık cismi güverteye çıkartan balıkçılar, kısa süreli tedirginlik yaşadı. Balıkçılar, 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı ve mayın taşımakta kullanıldığı tahmin edilen demir cismin tehlikesiz olduğunu fark edince rahatladı. Torba Balıkçı Barınağı'na getirilen cisim, görenlerin ilgisini çekti. 

Demir cisim, Sahil Güvenlik ekiplerince incelenmek üzere götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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