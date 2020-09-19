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Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında arı kovanlarının da zarar gördüğü belirtildi.
Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bodrum'un kırsal Çamlık Mahallesi'nde bulunan tarlada, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenler, yangına müdahale ederken durumu itfaiyeye de bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, yangında bölgedeki bazı arı kovanları zarar görürken, yaklaşık 500 metrekarelik alan kül oldu.

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