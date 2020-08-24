  • BIST 1.108
  • Altın 456,656
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6879
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Bodrum'da deniz dibindeki kaçak bloklar vinçle kaldırıldı

BODRUM'da, dalgıçların denizde yaptığı kontroller sırasında çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine örüldüğü belirlenen duvarlar kaldırıldı. 100 beton blok, vinçle sudan çıkarıldı.
Bodrum'da deniz dibindeki kaçak bloklar vinçle kaldırıldı

Bodrum Kent Konseyi ve Bodrum Belediyesi'nin yürüttüğü 'Denizden Bakış Projesi' kapsamında denizde dalgıçlarla birtakım kontrollerde bulundu. Bodrum ve komşu Milas ilçesinde keşif dalışları yapıldı. Bodrum, Pina Yarımadası'ndaki, bir otelin sahildeki ince kumların dalgalarla beraber denize geri gitmemesi için denizin dibine duvarlar örüldüğü tespit edildi. Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.  

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçlar, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli uzman kişiler oluşan ekip, duvarı 20 Ağustos'ta yerinde inceleyip, tespit etti. Tespitlerin otele tutanak tutan ekipler, duvarların bir an önce kaldırılmasını istedi. Ancak, otel yetkilileri duvarı kaldırmadı. Bunun üzerine dün plajda denize giren tatilcilerin ayrılmasının ardından harekete geçen Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dalgıçlarla su altındaki beton duvar blokları bağlayıp, vinçle sudan çıkardı. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucu 2 metre uzunluk, 1 metre genişlik ve 2.5 ton ağırlığında 100 beton blok sudan çıkarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu: GERİ ADIM YOK24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:22
  • Selin vurduğu Giresun’da, kayıp 8 kişi aranıyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 19:43
  • 81 ilde 'çakar lamba' uygulaması: 46 sürücüye ceza24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:49
  • Bakan Soylu: Giresun'daki selde can kaybımız 8 oldu24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:18
  • TBMM'den Tuma Çelik kararı24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:37
  • Gölcük’te orman yangını 24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:30
  • Nemrut Dağı'ndaki 2 bin 60 yıllık heykel devrilmekten kurtarıldı24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:29
  • Türkiye Bankalar Birliği'nden Giresun'daki sel felaketine yönelik tavsiye kararı24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:28
  • Giresun'daki selden etkilenenler yaşadıklarını anlattı24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:27
  • Samsun'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı havalimanındaki çim sahaya indi24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti