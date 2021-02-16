Bodrum'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Bodrum- Datça arası feribot seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.

Bodrum'da saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece yarısından sonra ilçede etkisini artıran fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, sahil ve caddeler ise boş kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılmazken, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Bazı ahşap iskeleler, dalgaların çarpmasıyla zarar gördü. Bazı noktalarda ise fırtına ağaçları devirdi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Fırtına nedeniyle Bodrum- Datça arası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Belediye yetkilileri ise çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ağaç ve direk devrilmesi ihtimallerine karşı vatandaşları uyardı. İlçede fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.