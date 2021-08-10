Bodrum'da makilik alanda yangın

Bodrum'un Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler söndürme çalışması başlattı.
Bodrum'un Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler söndürme çalışması başlattı.
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