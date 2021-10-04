  • BIST 1.402,980
  • Altın 500,52
  • Dolar 8,8280
  • Euro 10,2350
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.
Bodrum'da otel lojmanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisindeki 5 yıldızlı bir otelin lojman kısmından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çalışmalara ilçedeki bazı inşaat firmalarına ait beton mikserleri de su taşıyarak destek verdi. Polis ekipleri yangının çıktığı alanın çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Lojmandaki otel personeli ise tahliye edildi.

Yakıt tanklarının bulunduğu alanda zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının yayılmaması için yoğun mücadele sarf edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma ve hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayvan hakları konusunda son bir yılın en önemli gelişmesi kanun değişikliği03 Ekim 2021 Pazar 11:30
  • 'Mucize bitki' çiçek açtı03 Ekim 2021 Pazar 11:14
  • Dışişleri Bakanlığı 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nü kutladı03 Ekim 2021 Pazar 11:02
  • Burdur'da 4,2 büyüklüğünde deprem03 Ekim 2021 Pazar 10:50
  • Bakan Koca tehlike çanlarını çaldı! Özellikle bu 10 ilde bulunanlar dikkat02 Ekim 2021 Cumartesi 14:50
  • Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini kruvaziyer terminalinde ağırlıyor02 Ekim 2021 Cumartesi 14:15
  • Evde bakım yardımı kapsamında 60 yaş ve üzeri 132 bin yaşlıya destek verildi02 Ekim 2021 Cumartesi 13:15
  • Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar eğitim uçuşu gerçekleştirdi02 Ekim 2021 Cumartesi 12:09
  • İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor02 Ekim 2021 Cumartesi 11:08
  • Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı02 Ekim 2021 Cumartesi 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti