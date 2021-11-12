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Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 19.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi Aspat mevkisindeki otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgenin dağlık ve engebeli noktada olmasından dolayı ekipler yangına pat pat kullanarak müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla, ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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