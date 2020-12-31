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Bodrum'da yılın son gününde hareketli saatler yaşanıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yeni yıla girmek isteyenler ile alışverişi son saatlere bırakanlar trafiktede yoğunluğa neden oldu. İlçeye gelişler sürerken, alışverişlerini tamamlayan ise güzel havayı fırsat bilip, soluğu sahillerde aldı.
Bodrum'da yılın son gününde hareketli saatler yaşanıyor

Bodrum, yılbaşı tatilini geçirmek için büyükşehirlerden gelenlerin akınına uğradı. İlçe, tarihinin en yoğun kış günlerini yaşarken, yılbaşı için gelenlerle nüfus arttı. Yılbaşı akşamı başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, son hazırlıklarını yapan Bodrumlular ve yazlıklarına gelen tatilcilerin banka ve alışveriş için dışarıya çıkması nedeniyle ilçede hareketli saatler yaşandı. Şehir içinde yoğun trafik oluştu. Dışardan gelişlerin devam etmesi nedeniyle ilçe girişinde de yoğunluk sürüyor. Gümbet, Bitez, Konacık, Ortakent, Yalıkavak, Gündoğan, Turgutreis ve Göltürkbükü mahallerinde polis, denetimlerini sürdürüdü. Trafiğe zaman zaman müdahale eden polis ekipleri, yoğunluğu azaltmaya çalıştı.

'ALIŞVERİŞİN ARDINDAN GÜZEL HAVANIN TADINI CIKARDILAR'

Alışverişlerini tamlayan vatandaşlar ise sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede, güzal havayı görenler sahili doldurdu. Kimileri sahilde çocukları ile oturup güneşlenirken kimi denize girmenin keyfini yaşadı. Kimleri de sahilde evcil hayvanları ile gezip, oyunlar oynadı.

İstanbul'dan yılbaşı tatil için geldiğini belirten Deniz Su (21), "Yılın son günü ve kısıtlama öncesi biraz soğuk olsa da denizin keyfini yaşadık. Çok mutluyuz bu aylarda denize girmek çok güzel" dedi.

Sunucu ve oyuncu Yeliz Yeşilmen de pandemi döneminde Bodrum'da yaşadığını belirtip, "Hava çok güzel. Yeni yıla da sayılı saatler kaldı. 2020 bize 'Her şerde bir hayır vardır' sözünü hatırlattı. Geçen yılı kabus olarak görmüyorum. Bu koronavirüs salgını bizlere çok şey öğretti. Temizlik, komşuluk ve birçok insani değeri hatırlattı. 2021 yılından ümitliyim. Hastalığın aşı ile biteceğini düşünüyorum. 50 bin liralık çantaların, milyonluk takılar, giysilerin bir anlamının olmadığını sadece raflarda durduğunu ve hiçbir şeye yaramadığını öğretti. O nedenles ağlık her şeyden önemli. Herkese mutlu yıllar dilerim" dedi.

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