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Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cemil Çoban, 600 keçiden oluşan sürüsünü daha kolay yönlendirmek ve hayvanların kaybolmasının önüne geçmek için "drone"dan faydalanıyor.
Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor

Çırkan Mahallesi Gazderesi mevkisinde yaşayan evli ve üç çocuk babası 41 yaşındaki Cemil Çoban, yıllardır hayvancılıkla uğraşıyor.

Her sabah ağıldan çıkardığı keçilerini motosikletine binerek önüne katan Çoban, drone cihazını da yanına alarak Bodrum'un kırsal kesimlerine yol alıyor.

Sürü geniş bir alana dağıldığında kontrol amacıyla dronedan yararlanan Çoban, keçilerini zorlu arazide drone ile kolayca takip ediyor.

Sürüden uzaklaştığını tespit ettiği keçilerinin bulunduğu bölgeye motosikletiyle hemen ulaşarak müdahale eden Çoban, teknolojinin imkanlarından faydalanarak işini kolaylaştırıyor.

"Çevremdekiler bana 'teknolojik çoban' diyor"
Cemil Çoban, AA muhabirine, işini çok sevdiğini, hayatı boyunca hayvanlardan hiç kopamadığını söyledi.

Çobanlığın kendileri için bir ata mesleği olduğunu anlatan Çoban, yıllardır bu işi yaptıklarını ifade etti.

Çoban, hayvanlarıyla her gün kilometrelerce yol aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Benim her gün bu kadar fazla mesafeyi gezmem çok zor oluyordu. İlk başlarda dürbün çok işime yaradı. Daha sonra kros motosiklet aldım. Şimdi de motosikletle hemen ulaşamadığım yerlerde drone kullanıyorum. Motosiklet ve drone hayvanlarımı yönlendirmede, kaybolanları da bulmada çok işime yarıyor. Tek başıma 600 küçükbaş hayvanı idare etmem çok zor. Bazen yürüyerek bir saatte varılan bölgeye drone ile bir dakikada ulaşabiliyor, hayvanlarımın kontrollerini yapabiliyorum.

Mesleğimde teknolojik imkanlardan faydalandığım için arkadaşlarım ve çevremdekiler bana 'teknolojik çoban' diyor. Teknolojinin imkanlarından faydalanmak çok güzel. Drone cihazını internetten aldım ve internetten nasıl kullanacağımı öğrendim."

Hayvanlarıyla ilgilenirken huzur bulduğunu vurgulayan Çoban, iyi bir eğitim almaları için mücadele ettiği çocuklarını hayvan sevgisiyle büyütmeye çalıştığını ifade ederek, "Onları insanlara faydalı olan bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Devletimizin verdiği teşviklerle işimi daha da ilerletebileceğimi düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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