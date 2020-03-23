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Boeing, koronavirüs nedeniyle üretime ara verecek

Amerikan uçak üreticisi Boeing, yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgını nedeniyle acil durum ilan edilen Washington eyaletine bağlı Puget Sound bölgesindeki tesislerinde üretime ara vereceğini duyurdu.
Boeing, koronavirüs nedeniyle üretime ara verecek

Boeing'den yapılan açıklamda, söz konusu kararın çalışanların, ailelerinin ve bölgedeki insanların sağlığı için alındığına dikkat çekildi.

Şirketin üretim faaliyetlerini bugün azaltmayı planladığına işaret edilen açıklamada, Puget Sound bölgesindeki üretimin 25 Mart Çarşamba itibarıyla durdurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, üretim faaliyetlerine 14 gün süreyle ara verileceği ve bu sürede şirketin corona virüs salgınına ilişkin gelişmeleri izlemeye devam edeceği bildirildi.

Aynı zamanda bu süreçte bölgede salgından etkilenen tesiste temizlik faaliyetinin gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, çalışanların işe dönüşü için de sıkı kriterlerin belirleneceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, "Halk sağlığı yetkilileriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve bu geçici durumdan etkilenen müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla temas halindeyiz" ifadesini kullandı.

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