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Boeing’in 737 Max modeliyle ilgili bilgi sakladığı iddia edilen eski test pilotu yargılanacak

Boeing’in eski baş test pilotuna, 2018 ve 2019 yıllarındaki uçak kazalarında toplam 346 kişinin ölümüne neden olan 737 Max modelinin uçuş kontrolleriyle ilgili federal yetkilileri yanılttığı iddiasıyla dava açıldı.
Boeing’in 737 Max modeliyle ilgili bilgi sakladığı iddia edilen eski test pilotu yargılanacak

ABD Adalet Bakanlığı, Mark A. Forkner hakkında Boeing 737 Max uçaklarının sertifika sürecinde Federal Havacılık İdaresinden (FAA) güvenlikle ilgili önemli bilgileri sakladığı gerekçesiyle sahtekarlık suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.

İddianameye göre Folkner’ın Boeing’e para kazandırmak amacıyla yetkililere önemli bilgileri sunmadığı bilgisini veren Teksas Kuzey Bölgesi Savcısı Chad E. Meacham “Folkner’ın FAA’i yanlış yönlendirmekteki bu duyarsız seçimi kurumun uçak yolcularını koruma görevini aksatmış ve 737 Max uçaklarının kılavuzunda uçuş kontrolleriyle ilgili bilgi bulunmadığından pilotları zor durumda bırakmıştır.” açıklamasını yaptı.

İddianamede, Folkner’ın 2016 yılında uçakta otomatik uçuş kontrolünü sağlayan Manevra Özelliklerini Artırma Sistemi'nde (MCAS) önemli bir değişiklik saptadığı ancak FAA ile paylaşmadığı için bu bilginin kılavuzlarda yer almadığı belirtildi.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmış ve189 kişini yaşamını yitirmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Kongresi’ndeki soruşturmalarda federal yönetimin Boeing’i denetiminde sorunlar saptanmış ve Temsilciler Meclisi Ulaşım Komisyonu kazaları “Boeing mühendislerinin teknik hataları, şirket yönetiminin şeffaf olmayışı ve FAA’nin yetersiz denetiminin korkunç bir sonucu” olarak nitelendirmişti.

Soruşturmada Boeing’in, rakibi Airbus’la sert bir rekabet yaşadığı dönemde, müşterilerinin pilotlarının eğitim masraflarından kaçınmayı amaçladığı ortaya çıkmıştı.

Ocak ayında Boeing ABD Adalet Bakanlığı ile imzaladığı yasal uzlaşma kapsamında kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile müşterisi hava yolu şirketlerine tazminat ve ayrıca FAA’yı yanılttığı için adli para cezası ödemeyi kabul etmişti. Şirketin tazminat ödemeleri ve para cezası toplamının 2,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

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