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Boğanın sahibine saldırısı kamerada

Boğanın sahibine saldırısı kamerada
Denizli'nin Buldan ilçesinde boğa, boynuz darbesiyle sahibini başından yaraladı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin O., dün kendisine ait besihanede çalıştığı sırada bir boğanın saldırısına uğradı. Boğa, kovaladığı sahibine defalarca boynuzuyla vurdu. Boğanın darbesiyle ayakları yerden kesilen Hüseyin O. başından yaralandı. Bu sırada ahırda bulunan oğlu Ali O., babasının yardımına koşarak boğayı uzaklaştırdı. Hüseyin O. yakınları tarafından Buldan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına dikiş atılan Hüseyin O.'nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Boğanın sahibini boynuzuyla darbettiği anlar ise ahırdaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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