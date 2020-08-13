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Boğaz’daki fıstık çamını kestiler...

ÜSKÜDAR'da İstanbul Boğazı manzaralı 4 katlı bir binanın bahçesinde bulunan fıstık çamının kesilmesine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.
Boğaz’daki fıstık çamını kestiler...

Olay Bestekar Selahattin Pınar Sokak’taki bir binada  meydana geldi. İddialara göre 4 katlı binanın  bahçesinde bulunan orman ürünü fıstık çamı kesildi. Ağacın kesilmesine tanıklık edenler olayın videosunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşım üzerine harekete geçen Üsküdar Belediyesi ekipleri adrese giderek incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri incelemenin ardından yaptığı açıklamada “İhbarı alır almaz olay yerine intikal ederek özel mülkteki orman ağacının kesildiğini tespit ettik. Ceza yetkisi İl Orman İşletme Müdürlüğü’nde olduğundan tutanağı ilgili kuruma ilettik. İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz” dediler. Orman ağacı vasfındaki ağaç özel mülk alanında bulunduğu için Üsküdar Belediyesi ekipleri sadece tespit tutanağı tuttu. Bu tutanak İl Orman İşletme Müdürlüğü’ne gönderildi.

AĞACIN KESİLMESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan videoda 3 kişinin ağaca bir halat bağladığı, bir kişinin ise kesme motoruyla ağacı kestiği görülüyor. Ağacın kesim işleminin ardından üç kişi tarafından halatla çekilerek bahçeye devrilmesi sağlanıyor. Öte yandan ağacın bitişiğindeki bir başka çam ağacının da bazı dallarının kesildiği görüldü

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar orman ağacının  kesilmesine tepki gösterdi. Gül Oran, “Kesilmesi yanlış tabii. Bu bölgede manzara olduğu için insanlar engel olarak görüyor ağaçları. Aslında çok yüksek ağaçlar olmaması lazım. Manzara seyretmek istiyorlar ama yine de tarihi ağaçlara saygılıyım. Bizim bahçede var ama kesmiyoruz “diye konuştu.

 Başka bir vatandaş ise “Çok detayı bilmiyorum ama makineler çalışıyordu. Sesleri duyuyorduk.Tarihi bir ağaçmış. Manzaraları açıldı” dedi.

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