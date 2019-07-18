Boğazdan kısıyor giyime harcıyoruz

Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3 oranında azaldı. Tekstil, giyim ve ayakkabı sektöründe ise tüketim yüzde 23,2 artış gösterdi. TÜİK’in açıkladığı veriler boğazdan kısıp tekstil ve giyim harcamasına ağırlık verildiğini ortaya koydu.

Türkiye İstatiktik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı perakende satış hacmi endekslerine ilişkin verilerini sundu. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi. Mayısta, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 artış kaydetti. Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,8 düştü. Tekstil, giyim ve ayakkabı tüketimi ise yüzde 23,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, nisanda yıllık bazda yüzde 15,6 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 arttı.

LÜKS TÜKETİMİN ARTMASINDAKİ ‘RUJ EFEKTİ’

Yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen giyim ve ayakkabı sektöründe bu denli artışın olmasının sebebi uzmanlar tarafından ‘Ruj efekti’ etkisi ile açıklanıyor. Bu etkiye göre ekonomik gerileme ve durgunluk dönemlerinde tüketiciler kendi finansal sorunlarını unutabileceği kısmen lüks ürünlere yönelirler. Bu gösterge, ruj gibi küçük lükslerin satışlarındaki artışın, azalan tüketici güvenini, belirlemesinde etken olarak kabul edilebilir.