  • BIST 1.819,23
  • Altın 702,32
  • Dolar 11.9344
  • Euro 13.3953
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Boğaziçi Aile Sağlık Merkezi proje çalışmaları tamamlandı

Sanattan spora birçok alanda yaptığı eserlerle adından sıkça söz ettiren Mamak Belediyesi, sağlık yatırımlarına da son sürat devam ediyor.
Boğaziçi Aile Sağlık Merkezi proje çalışmaları tamamlandı

Teknolojik donanımıyla, birinci basamak sağlık hizmeti olan Boğaziçi Aile Sağlık Merkezi’nin proje çalışmaları tamamlandı. Mahallenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan merkez, 2 kattan oluşacak. 638 metrekarelik alana inşası yapılacak olan merkezin içerisinde 5 adet muayene odası, acil müdahale odası, aile planlama odası, aşı bebek izleme odası, bekleme salonu, gebe izleme ve güvenlik hizmetleriyle tam teçhizat vatandaşın hizmetinde olacak. 

Mahalle sakinlerimizin yanı başına getiriyoruz

Mamaklı hemşehrilerin yaşam kalitesini yükseltmek adına sağlık yatırımlarına destek verdiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aile Sağlık Merkezlerimizle hastanelerimizin yükünü hafifletiyor, sağlık hizmetini mahalle sakinlerimizin yanı başına getiriyoruz. En kısa zaman da ihalesine çıkacağımız Boğaziçi Aile Sağlık Merkezi’miz kıymetli hemşehrilerime şimdiden hayırlı olsun” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara savunma eğitimi26 Kasım 2021 Cuma 00:02
  • Yeni evlenecek 911 çift ücretsiz SMA testine başvurdu26 Kasım 2021 Cuma 00:01
  • Sincan’ın Her Noktası Özenle Temizleniyor25 Kasım 2021 Perşembe 00:08
  • Yaralı kedi belediye ekiplerinin ilk müdahalesiyle hayata tutundu25 Kasım 2021 Perşembe 00:07
  • Pursaklar’dan Gençlere akıllı kart imkanı25 Kasım 2021 Perşembe 00:06
  • Mamak Bilim ve Sanatın Merkezi Oluyor25 Kasım 2021 Perşembe 00:05
  • Öğrencilerin ufkunu açacak atölye açıldı25 Kasım 2021 Perşembe 00:04
  • Keçiören’e inşaa edilen devasa spor kompleksi açıldı25 Kasım 2021 Perşembe 00:03
  • Feza Gürsey Bilim Merkezi Çocukların İlgi Odağı Oldu25 Kasım 2021 Perşembe 00:02
  • Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı Yeniden Hizmete Açıldı25 Kasım 2021 Perşembe 00:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti