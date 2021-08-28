Boğaziçi provokatörlerinden HDP için eylem çağrısı

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde marşlarının okunduğu, üzerine LGBT paçavrasının yerleştirildiği Kabe fotoğrafının yere serildiği Boğaziçi eylemlerini organize eden gruplardan Boğaziçi Dayanışması, "HDP'yi kapattırmayacağız" diyerek eylem çağrısında bulundu.

Üniversitelerde sol gruplar “Dayanışma” adıyla örgütleniyor. Boğaziçi Dayanışması, bu örgütler ağının Boğaziçi Üniversitesindeki parçası. Oluşum, Boğaziçi provokasyonunda eylemleri, hem okul içerisindeki resmi temsilcileri ve kulüpleri pasifize ederek yönetmiş, hem de okul dışarısına taşımıştı.

"HDP'Yİ KAPATTIRMAYACAĞIZ"

Boğaziçi Dayanışması, şimdi de HDP için sahneye çıktı. Sosyal medya hesabından "İrademize atanan kayyumları tanımadığımız gibi HDP'yi siyaset sahnesinden silmeye çalışan gerici-şovenist ittifakları da tanımıyoruz. Yarın saat 19:00'da herkesi Süreyya Operası önünde yapacağımız basın açıklamasına, HDP'yi kapattırmayacağız şiarını yükseltmeye çağırıyoruz" paylaşımında bulunarak HDP için eylem çağrısı yaptı.