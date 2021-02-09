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Boğaziçi tartışmaları ABB meclisine taşındı

AK Parti’li bir üyenin, Başkan Yavaş’ın Rektör Bulu'ya yazdığı mektupla genel siyasete karıştığını ifade etmesi üzerine Yavaş, olayların Ankara'ya sıçramasıyla bu açıklamayı yaptığını belirtti.
Boğaziçi tartışmaları ABB meclisine taşındı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi şubat ayı birinci birleşimi Mansur Yavaş başkanlığında sosyal mesafe gözetilerek yapıldı. Belediye Konferans Salonu'nda önceki akşam yapılan toplantı belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

nihat-yalcin-ak-parti-sincan-meclis-uyesi.jpgAK PARTİ’Lİ YALÇIN: “NEDEN SES ÇIKARMADIN?”
ABB Meclisi'nde Boğaziçi protestolarına ilişkin tartışma yaşandı. Gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle Yavaş'ın Rektör Melih Bulu'ya yazdığı mektupla genel siyasete karıştığını ifade etti. Yalçın, “Sayın Yavaş geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu açıklamalarında ‘belediye başkanları siyaset yapmamalı. Ucuz ve kolay erişebilir hizmet üretmelidir’ açıklaması yapmıştır. Sayın Başkan aslınsa böyle düşünürken şimdi ne oldu da ne değişti de kimlerin baskısı altında kaldı da milliyetçi ve muhafazakar kesimlerin desteğiyle belediye başkanı seçilmiş olmasına rağmen Kabe-i Muazzama’nın resminin orada Boğaziçi Üniversitesi’nde ayaklar altına alındığında en ufak bir şekilde açıklama yapmayıp sesini çıkarmamışken, böyle bir olay karşısında nasıl açıklama yapmıştır. Neyin etkisinde kalmıştır?” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ: “İKİ YILDIR SİYASİ DEMECİM OLMADI”
ABB Başkanı Yavaş, söz konusu soru üzerine “Mansur Yavaş’ın 2 seneye yaklaşıncaya kadar bir tane AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, CHP veya herhangi bir partiliyle alakalı herhangi bir siyasi demeci olmuş mudur? Kimse bunu iddia edemez. ‘Sosyal medyayı sadece ve sadece iletişim yoluyla kullanmalıdır’ diye açıklamalar yaptım. Aynen devam ediyorum” diye cevap verdi. 

MEKTUBU NİÇİN YAZDIĞINI ANLATTI
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’ya yazdığı açık mektubu neden paylaştığını da anlatan Yavaş, “Bir defa şuradan yanlış gidiyorsunuz. Ben rektöre ‘istifa ettirin’ diye kimseden talep etmedim. Rektörün herhangi bir şekilde ve şunun bunun haklı olduğu tartışmasına da girmedim. Ben yazıda kabullenmediğiniz yer neresi anlamıyorum. Ülke kaygısıyla yani Ankara’ya sıçraması nedeniyle, Ankara’ya sıçradıktan sonra bu açıklamayı yaptık. İtidal, olgunluk ve feragat önerdiğim bu mektup kendi adıma Avukat Mansur Yavaş olarak yayınlanmıştır. Bu mektubu sadece bir istifa çağrısı olarak nitelemek ve şahsımı genel siyasete bulaştırmak haksızlıktır. Her kelimenin titizlikle seçildiği bu mektupta Rektör Bey artan gerilimin düşürülmesi için fedakarlığa davet edilmiştir” diye konuştu.

“SİYASETE İLİŞMEDİM”
Yavaş, ayrıca şunları aktardı: “Büyükşehir belediye başkanı ve vatandaş olarak bu görevimi makul bir üslupla yerine getirdim. Benim, çocuklarımız incinmesin, insanlarımız yeni bir gündemle kamplaşmasın, terör örgütleri aradıkları iklimi bulamasın diye aldığım sorumluluk genel siyasete ilişmek değil ülke kaygımın bir gereğidir. Terör örgütleriyle savaşırken bir askerimiz şehit düştüğünde veya ordumuz büyük bir operasyona başladığında kalbimizden gelen sesleri de bazen acıyla, bazen gurur ve sevinçle paylaşıyoruz. O zaman da mı siyaset yapmış oluyoruz? Lütfen bu konuda adil olalım.”

GENEL SİYASETE KARIŞMAYACAĞINI SÖYLEDİ
Rozetsiz bir başkanlık yaptığını vurgulayan Başkan Yavaş, “Genel siyasete karışmadan aynı yolda yürümeye devam edeceğim. İçinizde ‘sana çok oy çıkan şu köye internet götürdün, az oy çıkana götürmedin’ diyebilen var mı?” ifadelerini kaydetti. 

MECLİS’TE GERGİNLİK YAŞANDI
Yavaş’ın sözleri üzerine mecliste kısa bir gerginlik yaşandı. AK Parti’li bazı meclis üyeleri ayağa kaldı. ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, söz almak istedi. Başkan Yavaş’ın oturumu kapattığı sırada Başkan Köse, “Biz bunları Gezi Parkı’ndan biliyoruz. Sizin yaptığınız apaçık siyasetti” sözlerini kaydetti.   

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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