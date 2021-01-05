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Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösteride atılan 'katil polis' sloganına tepkiler sürüyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto gerekçesiyle toplanan bir grubun terör örgütü marşı söyleyip "katil polis" sloganları atması tepki çekti.
Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösteride atılan 'katil polis' sloganına tepkiler sürüyor

Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektörlük ataması sonrası dün üniversite önünde yapılan gösteri sırasında, gruptakilerin "Katil polis üniversiteden defol" şeklinde slogan atması ve terör örgütlerine ait marşlar eşliğinde halay çekmesine tepkiler sürüyor.

Gösteri sırasında atılan bu sloganlara tepki gösterenlerin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açtıkları "#Polisiminyanındayım" yazılı hashtag, Trend Topic (TT) oldu. Twitter'da "#Polisiminyanındayım" etiketiyle şu ana kadar yaklaşık 330 bin paylaşım yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "#Polisiminyanındayım 'katil polis' diyenin karşısındayım. Omurgasız vıcık vıcıkların farkındayım." paylaşımını yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da İzmir'de 2017 yılında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafını paylaşıp yayınladıkları mesajla "#Polisiminyanındayım" etiketine destek verdi.

Olayın geçmişi
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren bir grup, Beşiktaş'taki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde toplanarak basın açıklaması ve protesto gösterisi yapmak istemişti.

Gösteride gruptakiler, "Katil polis üniversiteden defol" sloganı atarak, terör örgütüne ait marşlar eşliğinde halay çekmişti.

Protesto sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 28 şüphelinin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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