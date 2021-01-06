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Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 14 kişi daha gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında işledikleri suçlar gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişi daha gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 14 kişi daha gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişiyi yakaladı.

Dün gerçekleştirilen operasyonlarda ise 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde bulunan 36 zanlının işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlendi
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet yürütmekteyken ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldığı, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda yer aldığı belirlenmişti.

Ayrıca zanlılardan bazılarının, terör örgütleri adına pankart asma, yazılama, korsan gösteri gibi illegal etkinliklerde yer aldıkları ve yine şüphelilerden bazılarının "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yargılamaların sürdüğü tespit edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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