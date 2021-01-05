Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 16 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan protestolar sırasında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 16 kişi yakalandı.