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Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 16 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan protestolar sırasında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 16 kişi yakalandı.
Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 16 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında, dün 14.00 sıralarında Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. 

Açıklamada, kentte 13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişinin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

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