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Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin gözaltına alınanlardan 24'ü adliyeye sevk edildi

Üniversiteye rektör ataması sonrasında protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin gözaltına alınanlardan 24'ü adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 kişiden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Diğer 16 kişinin ise Vatan Caddesindeki Güvenlik Şube Müdürlüğünde sorguları sürüyor.

Süreç
Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 7'sinin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanırken, 2'sinin terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, 1'inin terör örgütü THKP/C ve 1'inin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlenmişti.

Diğer 28 şüphelinin ise çeşitli sol marjinal grupların düzenlediği eylemlere katıldıkları öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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