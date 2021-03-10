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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü hesabı Twitter tarafından askıya alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait Twitter hesabı askıya alındı. Hesabı, rektör Melih Bulu kullanıyordu.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü hesabı Twitter tarafından askıya alındı

Rektör Melih Bulu'nun kullandığı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Twitter hesabı askıya alındı.

@bounrektorluk adındaki hesaba girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor. Twitter bundan önce yaptığı siyasi sansürlerle dünya gündemine gelmişti..

Üniversitenin rektörlüğüne ait Twitter adresine girmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, hesabın askıya alındığını gördü.

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Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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