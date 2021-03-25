Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 kişi gözaltına alındı

BOĞAZİÇİ Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yapmak istediği belirtilen 12 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde daha önce yaşanan bir olay nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtilen öğrenciye destek için bir grup

Güney Kampusü giriş kapısı önünde toplandı. Toplantının yapılacağı eğitim fakültesine yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

Gruptaki 12 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürülürken, polis ekipleri okul çevresindeki güvenlik önlemleri aldı.