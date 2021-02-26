Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 7 şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin iddianamede, 2'si tutuklu 7 şüphelinin, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler D.D ve S.C.U ile adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler E. K, H.K, M.B, S.N.B ve R.Ö'nün, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasının ardından yapılan protestolar sırasında Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatmış, gözaltına alınan şüphelilerden D.D ve S.C.U, 31 Ocak 2021'de sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.