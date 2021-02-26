  • BIST 1.477
  • Altın 419,235
  • Dolar 7,4041
  • Euro 8,9733
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 7 şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin iddianamede, 2'si tutuklu 7 şüphelinin, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 7 şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler D.D ve S.C.U ile adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler E. K, H.K, M.B, S.N.B ve R.Ö'nün, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasının ardından yapılan protestolar sırasında Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatmış, gözaltına alınan şüphelilerden D.D ve S.C.U, 31 Ocak 2021'de sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sungur Hava Savunma Sistemi testlerde hareketli hedefi vurdu26 Şubat 2021 Cuma 16:08
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar Paşa Camisi'nde hutbe irat etti26 Şubat 2021 Cuma 16:07
  • Çavuşoğlu Hırvatistan'da depremden zarar gören Petrinja'yı ziyaret etti26 Şubat 2021 Cuma 16:02
  • Çavuşoğlu Hırvatistan'da depremden zarar gören Petrinja'yı ziyaret etti26 Şubat 2021 Cuma 15:54
  • Esed rejiminin suçlarına ait Miloşeviç ve Nazilerinkinden fazla kanıt olduğu iddia edildi26 Şubat 2021 Cuma 15:54
  • AK Parti'den 'fezleke' açıklaması26 Şubat 2021 Cuma 15:53
  • 'Ulaşım ve haberleşme için hükümetlerimiz döneminde yaptığımız harcama 914 milyar liraya yaklaşıyor'26 Şubat 2021 Cuma 15:52
  • Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 7 şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi26 Şubat 2021 Cuma 15:52
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar Paşa Camisi'nde hutbe irat etti26 Şubat 2021 Cuma 15:52
  • Aleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'un ağabeyine karşı koruma kararı aldırdı26 Şubat 2021 Cuma 15:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti