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Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'i serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği, gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'inin serbest bırakıldığını bildirdi.
Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'i serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'inin serbest bırakıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan şüphelilere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Kaynağı
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