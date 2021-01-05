  • BIST 1.505
  • Altın 461,527
  • Dolar 7,3671
  • Euro 9,0491
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 10 °C
»

Boğaziçi Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, sınavla sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak. İşte başvuru şartları ve tarihleri:
Boğaziçi Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, sınavla sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak.

Boğaziçi Üniversitesi personel alımı ilanının detayları şöyle: 

Alımlar Üniversite’nin açıkladığı genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak. 

Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının yüzde 70’i ile  YDS  veya  denkliği  kabul  edilen  Yabancı  Dil  Sınav  puanının  yüzde 30’u  alınarak  oluşturulacak olan toplam puan temel alınacak.

Başvurular çevrimiçi, elden veya posta yoluyla yapılabilecek. Çevrimiçi başvurular ise 18 Ocak’a kadar Üniversite’nin resmi internet sitesinden gerçekleştirilebilecek. 

Detaylı bilgi için TIKLAYIN.

bo-ic.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! 'Dünya birincisiyiz'28 Aralık 2020 Pazartesi 15:59
  • Özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteği ödemelerine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de25 Aralık 2020 Cuma 12:20
  • KPSS-2020/2 tarihi açıklandı25 Aralık 2020 Cuma 11:34
  • Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması25 Aralık 2020 Cuma 10:08
  • Yüz yüze eğitime başlama karar aldılar24 Aralık 2020 Perşembe 14:14
  • 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı24 Aralık 2020 Perşembe 11:40
  • Bakan Selçuk: Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız22 Aralık 2020 Salı 16:20
  • MEB'den öğretmenlere 'Akran Öğreticiliği' el kitabı20 Aralık 2020 Pazar 14:38
  • MEB'den son dakika duyurusu! Okullar için tarihler resmen açıklandı18 Aralık 2020 Cuma 12:31
  • 2020 EKPSS sonuçları açıklandı17 Aralık 2020 Perşembe 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti