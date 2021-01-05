Boğaziçi Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, sınavla sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak. İşte başvuru şartları ve tarihleri:

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, sınavla sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak.

Boğaziçi Üniversitesi personel alım ı ilanının detayları şöyle:

Alımlar Üniversite’nin açıkladığı genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak.

Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının yüzde 70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının yüzde 30’u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacak.

Başvurular çevrimiçi, elden veya posta yoluyla yapılabilecek. Çevrimiçi başvurular ise 18 Ocak’a kadar Üniversite’nin resmi internet sitesinden gerçekleştirilebilecek.

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