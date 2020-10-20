  • BIST 1.210
  • Altın 483,325
  • Dolar 7,8553
  • Euro 9,2901
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 13 °C
»

Boğaziçi'ne Sağlık Merkezi Müjdesi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yaklaşık 2 yıldır kapalı olan ve akıbeti merak edilen Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezi’nin yıkılıp yerine yenisinin yapılacağı müjdesini verdi. 
Boğaziçi'ne Sağlık Merkezi Müjdesi

Mamak’taki Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezi, hem depreme dayanıksız olduğu hem de yanı başında yükselen çok katlı inşaatın risk oluşturduğu gerekçesiyle yaklaşık 2 yıldır kapalı durumda. Bölge sakinleri, mahalledeki tek aile sağlık merkezinin uzun süredir kapalı olması nedeniyle Derbent Mahallesi’ndeki sağlık merkezine yönlendiriliyor. Çoğunlukta dar gelirlilerin yaşadığı mahalledeki vatandaşlar, Derbent’teki sağlık merkezine kendi imkanları ile gitmek zorunda. Bu durum ise pek çok vatandaşın, geçici aile sağlığı merkezine ulaşımını zorlaştırıyor. 

Aracı olanlar Derbent Aile Sağlığı Merkezi’ne rahatça giderken, özellikle yaşlılar ile maddi güçlük yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları mahalleden kilometrelerce uzaklıkta bulunan aile sağlık merkezine ulaşmakta zorlanıyor. Boğaziçi ile Derbent Mahallesi arasında toplu taşıma olmadığı için mahalle sakinleri ya şahsi aracı ya taksi ya da yayan gitmesi gerekiyor. İmkanları kısıtlı olan ve hasta olduklarından dolayı yürümekte güçlük çeken vatandaşların, sağlık merkezine ulaşımı pek kolay olmuyor. 

2 YILDIR AÇILMASINI BEKLİYORLAR 
Mahalle sakinleri, yaklaşık 2 yıldır Boğaziçi’ne yeni bir aile sağlığı merkezinin kazandırılmasını merakla bekliyordu. Vatandaşlar, birinci basamak sağlık hizmetinden mahallesindeki sağlık merkezinden faydalanmak istiyordu. 

BAŞKAN KÖSE: “YIKIP YENİSİNİ YAPALIM”

murat-kose-005.jpgbogazici-muhtar-seref-sipahi.jpg
Muhtarlar Günü münasebetiyle Mamak’taki muhtarlarla bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye, Boğaziçi Mahalle Muhtarı Şeref Sipahi söz konusu sorunu iletti. “Aile Sağlığı merkezimizin eksikliğinden dolayı çok büyük sıkıntı çekiyoruz” diyen Muhtar Şeref Sipahi’ye Başkan Murat Köse, yeni bir aile sağlığı merkezinin sözünü verdi. Belediye Başkanı Murat Köse’den, ”Aile Sağlık Merkezi’nin aynı bulunduğu yere yeni bir sağlık tesisi yapalım. Orayı yıkıp yerine aynısından yapalım” teklifi geldi. Muhtar Şeref Sipahi ise depreme dayanıksız olduğu bildirilen aile sağlığı merkezinin yıkılıp yenisinin yapılması teklifine bir hayli sevindi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?20 Ekim 2020 Salı 09:00
  • Ankara İtfaiyesi filosunu genişletiyor20 Ekim 2020 Salı 05:03
  • Medine Bebeğin Ahı20 Ekim 2020 Salı 04:04
  • Çoktan'la yola devam20 Ekim 2020 Salı 03:05
  • Siz Nasıl Bir Yaratıksınız!?20 Ekim 2020 Salı 02:02
  • Çözüm sırası İstasyon’da20 Ekim 2020 Salı 02:01
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...19 Ekim 2020 Pazartesi 09:10
  • TTÜDER Başkanı Mustafa Daşcı, "Feragatsiz ödeme istiyoruz"19 Ekim 2020 Pazartesi 05:05
  • Sizin gibi değildir19 Ekim 2020 Pazartesi 04:04
  • Sanayi yolunda önemli gelişme19 Ekim 2020 Pazartesi 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti