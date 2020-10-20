Boğaziçi'ne Sağlık Merkezi Müjdesi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yaklaşık 2 yıldır kapalı olan ve akıbeti merak edilen Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezi’nin yıkılıp yerine yenisinin yapılacağı müjdesini verdi.

Mamak’taki Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezi, hem depreme dayanıksız olduğu hem de yanı başında yükselen çok katlı inşaatın risk oluşturduğu gerekçesiyle yaklaşık 2 yıldır kapalı durumda. Bölge sakinleri, mahalledeki tek aile sağlık merkezinin uzun süredir kapalı olması nedeniyle Derbent Mahallesi’ndeki sağlık merkezine yönlendiriliyor. Çoğunlukta dar gelirlilerin yaşadığı mahalledeki vatandaşlar, Derbent’teki sağlık merkezine kendi imkanları ile gitmek zorunda. Bu durum ise pek çok vatandaşın, geçici aile sağlığı merkezine ulaşımını zorlaştırıyor.

Aracı olanlar Derbent Aile Sağlığı Merkezi’ne rahatça giderken, özellikle yaşlılar ile maddi güçlük yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları mahalleden kilometrelerce uzaklıkta bulunan aile sağlık merkezine ulaşmakta zorlanıyor. Boğaziçi ile Derbent Mahallesi arasında toplu taşıma olmadığı için mahalle sakinleri ya şahsi aracı ya taksi ya da yayan gitmesi gerekiyor. İmkanları kısıtlı olan ve hasta olduklarından dolayı yürümekte güçlük çeken vatandaşların, sağlık merkezine ulaşımı pek kolay olmuyor.

2 YILDIR AÇILMASINI BEKLİYORLAR

Mahalle sakinleri, yaklaşık 2 yıldır Boğaziçi’ne yeni bir aile sağlığı merkezinin kazandırılmasını merakla bekliyordu. Vatandaşlar, birinci basamak sağlık hizmetinden mahallesindeki sağlık merkezinden faydalanmak istiyordu.

BAŞKAN KÖSE: “YIKIP YENİSİNİ YAPALIM”



Muhtarlar Günü münasebetiyle Mamak’taki muhtarlarla bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye, Boğaziçi Mahalle Muhtarı Şeref Sipahi söz konusu sorunu iletti. “Aile Sağlığı merkezimizin eksikliğinden dolayı çok büyük sıkıntı çekiyoruz” diyen Muhtar Şeref Sipahi’ye Başkan Murat Köse, yeni bir aile sağlığı merkezinin sözünü verdi. Belediye Başkanı Murat Köse’den, ”Aile Sağlık Merkezi’nin aynı bulunduğu yere yeni bir sağlık tesisi yapalım. Orayı yıkıp yerine aynısından yapalım” teklifi geldi. Muhtar Şeref Sipahi ise depreme dayanıksız olduğu bildirilen aile sağlığı merkezinin yıkılıp yenisinin yapılması teklifine bir hayli sevindi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA