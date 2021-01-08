  • BIST 1.525
  • Altın 448,928
  • Dolar 7,3625
  • Euro 8,9998
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı

Adana'da, ormanlık alanda boğazını kesip, kanını bir kaba akıttığı tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen Yusuf Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Medyumluk yaptığını iddia eden Yusuf Y.’ye adli ve idari işlem uygulandı.
Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı

Bir sosyal medya grubunda medyumluk yaptığını iddia eden Yusuf Y.’nin, cinler alemine adamak için tavuk kesip ateşe attığı görüntüler tepkilere neden oldu. Adana’da çekilen görüntülerde, Yusuf Y.’nin, boğazını kestiği tavuğun kanını da bir kaba akıttığı görüldü. Görüntülerde Yusuf Y.’nin, “Cinler aleminin en çok sevdiği gece sessiz bir saatte ormanda verilen adaklardır. Ben adağımı verdim, sizler için bahşediyorum” dediği görüldü.

Yusuf Y.’nin paylaşımlarının ekran görüntüsünü alan çok sayıda kişi, bu kişinin cezalandırılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kendisine tepki gösterenlere de cevap veren Yusuf Y., “Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28’inci maddesinin (f) bendine göre, 9. maddede ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 300 Türk Lirası, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk lirası idari para cezası verilmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan yasaklamalar suç niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, belirlenen usullere uygun olmadan hayvan deneyi yapan kişiler suç değil, kabahat işlemiş olurlar. Kabahatlerin karşılığı olan yaptırım ise hapis cezası veya adli para cezası değil, idari para cezasıdır. Bilin istedim” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şehir dışında olduğu belirlenen Yusuf Y., kente dönmesiyle birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf Y.’ye ‘türbekarlık’ ve ‘birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet’ suçlarından adli, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü’nce de idari işlem uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kumar oynamak için kahvehanenin duvarında delik açmışlar08 Ocak 2021 Cuma 10:18
  • Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı08 Ocak 2021 Cuma 10:16
  • Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı08 Ocak 2021 Cuma 10:15
  • 'Balon balığını küresel ısınma nedeniyle her yerde görmemiz mümkün'08 Ocak 2021 Cuma 10:13
  • TÜGVA'dan Ayasofya-i Kebir Camii açıklaması08 Ocak 2021 Cuma 09:56
  • 'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi08 Ocak 2021 Cuma 09:55
  • Baraj suyu 1 kilometre çekildi, eski mezarlar ve tarım arazileri ortaya çıktı08 Ocak 2021 Cuma 09:53
  • Cepteki tehlike 'telefon'08 Ocak 2021 Cuma 09:52
  • Terör örgütü YPG, Kamışlı'da Esed rejimini kuşattı08 Ocak 2021 Cuma 09:51
  • Hamsiye av yasağı gelince balık haline akın ettiler08 Ocak 2021 Cuma 09:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti