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Boğazlarına bıçak dayayan gelin ile kayınvalidesi uyuşturucuya isyan etti

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Samet S.'nin (35) kendilerine şiddet uyguladığını iddia eden eşi Hayel S. (30) ile kayınvalidesi Atiye S. (60), Atatürk Anıtı'na çıkıp, boğazlarına bıçak dayayarak duruma isyan etti.
Boğazlarına bıçak dayayan gelin ile kayınvalidesi uyuşturucuya isyan etti

iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Samet S.'den şiddet gördüklerini öne süren eşi Hayel S. ile kayınvalidesi Atiye S., ellerine aldıkları bıçakla Edremit ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çıktı. Gördükleri şiddete dayanamadıklarını belirten iki kadın, yanlarına kimseyi yaklaştırmayıp, yetkililerle görüşmek istedi. Durum, çevredekilerce polise bildirildi. İhbar üzerine bölgele polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

'YAKLAŞMAYIN, KENDİMİZİ KESERİZ, SORUMLUSU SİZ OLURSUNUZ'

Gelin ile kayınvalidesi, zaman zaman kendilerine yaklaşan polis ve vatandaşlara ellerindeki bıçağı göstererek, 'Yaklaşmayın, kendimizi keseriz, sorumlusu siz olursunuz' diyerek kimseyi yanlarına yaklaştırmadı.

2 yıldır Samet S.'nin tedavi edilmesi için mücadele verdiklerini belirten anne Atiye S., "Çalmadık kapı kalmadı. Oğlum kafayı yedi uyuşturucudan dolayı. Her gün eşi de ben de şiddet görüyoruz. Bir gün öleceğiz diye korkuyoruz ama kimse sesimize kulak vermedi. Bugün burada bu eylemi yapmamızdaki sebep sesimizi daha yukarılara duyurmak" dedi.

Öte yandan Atiye S., yanlışlıkla elindeki bıçak koluna çarpınca hafif yaralandı. Polislerin uzun uğraşlarına rağmen ikna olmayan Atiye S. ve Hayel S., Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ile telefonla görüştürülerek, yardım sözü almalarının ardından eylemlerini sonlandırdı. 

Atatürk Anıtı'ndan inen Atiye S. ve gelini Hayel S., sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine götürülürken, Samet S. ise polis tarafından bulunarak emniyete götürüldü.

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