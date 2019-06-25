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Boksta olimpiyat hayaliyle 12 kilo verdi

Avrupa şampiyonu milli boksör Şennur Demir, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışabilmek için 12 kilo vermeyi başardı.
Boksta olimpiyat hayaliyle 12 kilo verdi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alabilmek için 12 kilo veren milli boksör Şennur Demir, kariyerini bu kulvarda madalyayla tamamlamak istiyor.

Boks kariyerine +81 kiloyla başlayan ancak olimpiyatlara katılmak amacıyla 75 kiloya düşen Şennur Demir, olimpiyatlar, dünya ve Avrupa şampiyonalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tokyo'da Türkiye'yi temsil edebilme hayaliyle 87 kilodan 75 kiloya inen 36 yaşındaki milli sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonasındaki başarılarının yanına olimpiyat madalyası da eklemeyi hedefliyor.

Boksa 25 yaşında başlayan, yaşadığı uzun süreli sakatlıklara rağmen azmi ve kararlığıyla spora devam eden Şennur Demir, "İnşallah sporculuk kariyerimi olimpiyat madalyasıyla taçlandırarak bitirmek istiyorum." dedi.

"Tokyo benim için bir final niteliği taşıyor."

Kadınlarda sadece 5 sıklette olimpiyat kotası alınabileceği için 75 kiloya düşme kararı aldığını belirten Şennur, şöyle konuştu:

"Ben ağır sıklet dövüşmüştüm. 75 kilodaki milli sporcu Busenaz Sürmeneli 69 kiloya düşünüce, o sıklet boş kaldı. Benim sıkletimde olimpiyat kotası yoktu. Biz de böyle bir karar aldık. Aktif sporculuk hayatımın son demlerine geldim. Ağır sıklette elimden geldiği kadar ülkemi temsil etmeye çalıştım. Bunu taçlandırmak için 'Neden olimpiyat olmasın?' dedim. Tokyo benim için bir final niteliği taşıyor."

"Güzel başarılar geleceğini umuyorum"

Milli sporcu, ağustos ayında İspanya'daki Avrupa, ardından Rusya'daki Dünya Şampiyonası için antremanlarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.

İki önemli organizasyonda da olimpiyat için kota verildiğini hatırlatan Şennur, "Oradaki başarımıza göre olimpiyat kotası veriliyor. O turnuvaların böyle bir önemi var. Sorumluluklarımızın farkındayız. Ülkenin bizden beklentilerini biliyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Yapacağımız güzel şeylerin yalnızca bizi ve ailemizi değil tüm ülkeyi mutlu ettiğini biliyoruz. Bize gerçekten büyük sorumluluk ve iş düşüyor. Devletimizin sağladığı imkanlar sayesinde biz sadece sporumuzla ve hedeflerimizle ilgileniyoruz. Farklı şeylere kafa yormuyoruz. Güzel başarılar geleceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

"Spor hayatımı geceyle gündüz gibi değiştirdi"

Bir kadın olarak boksu neden seçtiği yönündeki sorularla sürekli karşılaştığını anlatan Şennur, "Ben bale yapamam. Benim vücut yapım baleye uygun değil. Boksu denedim, baktım yapabiliyorum, yeteneğim varmış." değerlendirmesini yaptı.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığını aktaran Şennur, "Milli takıma seçildikten sonra Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü bitirdim. Bu nedenle öğretmen olarak Ankara'ya atamam yapıldı." diye konuştu.

Bartın Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam ettiğini dile getiren milli boksör Şennur Demir, "Nereden nereye? Liseyi bitirmişsin, İstanbul'a gitmişsin, çalışmışsın, sonra hayatın 'U' şeklinde dönmüş. Spor, hayatımı geceyle gündüz gibi değiştirdi." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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