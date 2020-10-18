Bölge sakinleri kazaya davetiye çıkaran rögarlara çözüm istiyor

Sincan Törekent’te 332 ailenin yaşadığı Şehri Yaren Konutları’nda bozuk yollar tepkiye yol açıyor. Bölge sakinleri, site önündeki topraklı yolun asfaltlanmasını talep ederek, kazaya davetiye çıkaran rögarlara çözüm istiyor.

Sincan Törekent’te yer alan Şehri Yaren Konutları’nda bozuk yollar tepkiye yol açıyor. Ana caddeden site girişine kadar 150 metrelik toprak yola asfalt atılmasını isteyen konut sakinleri, yol ortasındaki rögarların ise kazaya davetiye çıkardığını belirtiyor. Yolun Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu belirten site sakinleri bir an önce çözüm bekliyor.

“Defalarca başvurduk”

Konu hakkında gazetemize bilgi veren bölge sakinleri, yola aylardır asfalt atılmasını beklediklerini, defalarca başvuru yaptıklarına rağmen bir çözüm alamadıklarını iddia etti. Gazetemiz aracılığıyla yetkililere seslenen konut sakinleri, “Yolun bir an önce asflatlanmasını istiyoruz. Toz, topraktan bıktık. Her yağmur sonrası yol bataklığa dönüşüyor. Yetkililere defalarca iletmemize rağmen talebimize dönüş yapmadılar.”

KAZAYA DAVETİYE

“Rögarlar yoldan yüksek bir seviyede duruyor. Hava karardığında birçok araç için kazaya davetiye çıkarıyor. Kış ayları gelmek üzere. Kış gelmeden asfalt atılmasını istiyoruz. Yağışlı havalarda burada yürüyemez oluyoruz. Her taraf çamur içinde kalıyor.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA