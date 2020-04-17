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Bölgede dikkat çeken çağrı: Kendi devletimizi kuracağız

Dünya koronavirüsün pençesinde kıvranırken Yemen'deki iç savaştan "ayrı devlet kurma" açıklaması geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli konsey, ülkenin kuzeyinden ayrılarak kendi devletlerini kurma girişimi başlattı.
Bölgede dikkat çeken çağrı: Kendi devletimizi kuracağız

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin kuzeyinden ayrılarak kendi devletlerini kurma çağrısı yaptı.

Konseye bağlı Aden televizyonunda konuşan GGK Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik, "Kendisine meşru diyen Yemenli oluşumlara ve partilere yetecek kadar gücümüz var" ifadelerini kullandı.

Güney halkına kendilerine katılma çağrısında bulunan Bin Berik, "Barış arayışımızda, halkımızın güney devletini yeniden kurma hakkını savunma konusunda ısrarcıyız" diye konuştu.

Söz konusu açıklama, Yemen hükümet güçleri ile BAE destekli GGK arasında askeri çatışmaların sonlandırılması için 14 Nisan'da Ebyen vilayetinde başlayan görüşmelerin bugün başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

NE OLMUŞTU?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de "Siyasi Geçiş Konseyi" adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucu Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir emniyet müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.

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