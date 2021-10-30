  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Bölgede kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede kar yağışı etkili oluyor

Kars merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı.

Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.

Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı.

Ardahan
Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.

a02-009.jpg

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.

0a3.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu29 Ekim 2021 Cuma 22:20
  • Eskişehir'de Osmanlı Ocakları'ndan Cumhuriyet etkinliği29 Ekim 2021 Cuma 22:07
  • Siverek'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 ağır yaralı29 Ekim 2021 Cuma 21:27
  • Turgutlu'da 2 kedi ayakları kesilmiş halde ölü bulundu29 Ekim 2021 Cuma 20:49
  • Kırıkkale'de TIR dorsesinde '29 Ekim' coşkusu29 Ekim 2021 Cuma 19:01
  • SoloTürk'ten Antalya'da '29 Ekim' uçuşu29 Ekim 2021 Cuma 18:06
  • İstiklal Marşı kıtaları resmedildi29 Ekim 2021 Cuma 18:04
  • Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada29 Ekim 2021 Cuma 18:03
  • Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Sarıkamış'ta, kayak keyfi29 Ekim 2021 Cuma 17:09
  • Kartal'da iki otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı29 Ekim 2021 Cuma 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti