Bölgeye değer katıyor

Enver Demirel’in Etimesgut’a kazandırdığı Tarihi Kent Meydanı ile Türk Tarih Parkı ve Müzesi bölgeye değer katarken vatandaşın da beğenisini topluyor.

Enver Demirel yönetimindeki Etimesgut Belediyesi ilçenin belirli noktalarına yaptığı kültürel park ve meydanlarla ilçeye yeni değerler kazandırıyor. Piyade Mahallesi’nde bulunan ve festival alanı olarak kullanılan Türk Beyleri Kent Meydanı ile inşasına devam edilen ve yakın zaman açılması planlanan Bağlıca’daki Türk Tarih Parkı ve Müzesi bunlardan bazıları. Etimesgutlular yapılan bu hizmetlerden memnun olmakla birlikte, “İlçemizde tarihi kültürel açıdan böyle mekanların olması başta gençlerimizin farkındalığını artırıyor. Çalışmalar için teşekkür ederiz” ifadelerine yer veriyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Enver Demirel’e bu çalışmalarından ötürü Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu’nda ‘Yüksek Hizmet Beratı’ verildi.

TÜRK BEYLERİ KENT MEYDANI

2012 yılında Piyade Mahallesi’nde hizmete açılan Türk Beyleri Kent Meydanı, 16 Türk Devleti’nin kurucularının anıtlarına ve bayraklarına ev sahipliği yapıyor. Ramazan etkinlikleri ile konserlerin verildiği bu alanda fuarlar da yapılırken küçük bölmeli dükkanlar da bulunuyor. Meydanda Türk Devletleri’nin tarihi, kurucuları hakkında detaylı bilgiler yer alırken vatandaşlar buradan faydalanma imkanı buluyor. Çocukların ise özellikle heykeller dikkatini çekiyor. Minikler bol bol fotoğraf çektiriyor. Meydanın mimarisi ise Selçukludan esinlenerek inşa edilmiş. Ayrıca 8 köşeli yıldız da meydanın pek çok noktasında karşınıza çıkıyor.

TÜRK TARİHİ PARKI

Türk Tarih Parkı ve Müzesi’nde Türk tarihinde yaşanan dönüm noktalarını, devlet adamlarını, komutanlarını, tarihçilerini, edebiyatçılarını, heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve fotoğraflarla bilgilendirme yapılıyor. Bağlıca Mahallesi’nde 55 bin metrekare üzerine inşa edilen parkın ise dünyada örneği bulunmuyor. Tarihçi akademisyenlerin bilgi ve görüşleri ışığında inşasına devam edilen parkta ziyaretçiler Türk tarihine yönelik merak ettikleri pek çok bilgiye kısa sürede aynı mekân ulaşabilecek. Müze içerisinde 650 kişilik konferans salonu, çok amaçlı sanatsal sergi salonu, 10 bin kitaplık bir kütüphane ve birçok donatı hizmet verecek.

KÜLTÜRÜMÜZ İÇİN ÖNEMLİ MEKANLAR

Etimesgutlular ise ilçelerinde bu yönde farkındalık yaratan mekanların yapılmasının başta çocuklar ve gençler için önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Parkların içerisindeki objeler, isimleri hepsi bizim kültürümüzü tarihimizi anlatır şekilde. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin için bunların bilinmesi farkındalığının oluşturulması önemli. Tüm ilçe belediyelerine örnek teşkil eden bu çalışmalar umarız yaygınlaşır ve bu değerler unutulmaz. Başkanımıza çalışmaları için teşekkür ederiz.”

ENVER DEMİREL’E YÜKSEK HİZMET BERATI

Geçtiğimiz günlerde ise Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu'nda Türk kültür ve sanatına katkılarından dolayı Yüksek Hizmeti Beratı verildi. Beratını Demirel’e veren Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, “8 rektörümüz imzasıyla verilen çok sağlam bir berat. Enver Başkan'ı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA