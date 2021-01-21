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Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı Choquehuanca'dan 'Filistin yeniden olacak' mesajı

Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca, yayımladığı Filistin'e destek mesajında, "Siyonist rejimin sivillere, kadınlara ve çocuklara karşı işlediği suçlar unutulmamalı, aksine emsal teşkil edecek şekilde yargılanmalıdır." dedi.
Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı Choquehuanca'dan 'Filistin yeniden olacak' mesajı

Choquehuanca, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Umutlarla dolu bir kucaklama ve selamlamayla; Filistin yeniden olacak. Tüm dayanışmamızı, saygımızı ve Filistin halkının davasıyla özdeşleşmemizi And Dağları'ndan ifade etmek istiyoruz. Uluslararası toplum bu onurlu, cesur ve savaşan insanlara karşı işlenen haksızlıkları düzeltme yükümlülüğüne sahiptir." ifadelerine yer verdi.

Filistin'in dünya halkları için her zaman var olduğunu ve olacağını vurgulayan Choquehuanca, "Filistin halkının toprağını, huzurunu ve hürriyetini yeniden kazanma mücadelesindeki ışığını ve iradesini hiçbir güç söndüremeyecek. Filistin halkı her zaman hüviyetine, tarihine, kültürüne ve toprağına sahip çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Choquehuanca, İsrail'in işlediği suçlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yeni dönemde işgal sona ermeli, Filistinli mülteciler sorunu adaletle çözülmeli, Gazze Şeridi'nin uğradığı savaş, müdahale ve sürekli çatışmalar sona ermeli. Özellikle de Siyonist rejimin sivillere, kadınlara ve çocuklara karşı işlediği suçlar unutulmamalı, aksine emsal teşkil edecek şekilde yargılanmalıdır."

Dünya halklarının Filistin halkının mücadelesini her zaman destekleyeceğini belirten Choquehuanca, sözlerini Bolivya yerlilerinin dilinde "Yaşa Filistin!" anlamına gelen "Jallalla Palestina!" ifadesiyle bitirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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