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Bolsonaro'nun G-20 Zirvesi heyetindeki asker kokainle yakalandı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, Japonya'da yapılacak G-20 Zirvesi heyetindeki bir asker, İspanya'nın Sevilya kentinin havalimanında 39 kilogram kokainle yakalandı.
Bolsonaro'nun G-20 Zirvesi heyetindeki asker kokainle yakalandı

Olayın salı günü öğle saatlerinde yaşandığını açıklayan İspanya Jandarma yetkilileri, yaptığı açıklamada, planlı yakıt ikmali için Sevilla Havalimanı'na inen uçakta bulunan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Japonya'daki G-20 Zirvesi öncü heyetindeki bir askerin valizinden 39 kilogram kokain çıktığını belirtti.

Açıklamada, Brezilya Silahlı Kuvvetlerine ait Embraer 190 tipi uçaktan inen ve polis kontrolü sırasında valizinde 37 paket kokain sakladığı fark edilen 38 yaşındaki Brezilyalı askerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Sevilya 11 numaralı mahkemeye bu sabah çıkarılan Brezilyalı askerin, kamu sağlığını tehdit suçundan tutuklandığı duyuruldu.

BOLOSNARO'YA 'İŞBİRLİĞİ' ÇAĞRISI

Olayı resmi Twitter hesabından doğrulayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Savunma Bakanlığına, İspanyol makamlarıyla "hemen iş birliğinde bulunulması" talimatı verdiğini açıkladı.

Bolsonaro ayrıca, "Brezilya Silahlı Kuvvetleri'nde, temel ahlaki ve etik değerlere bağlı 300 binden fazla askerin bulunduğunu, bu tip olaylara karışanların yasalar gereği yargılanıp, cezalandırıldığını" ifade etti.

Bu arada, Portekiz basınında yer alan haberlerde, G-20 Zirvesi'ne katılacak Bolsonaro'yu taşıyan Airbus 319 tipi uçağın da yakıt ikmali için ilk olarak Sevilya'ya iniş yapmayı planladığını ancak yaşanan olaydan sonra inişin Portekiz'in başkenti Lizbon'daki havaalanına gerçekleştiği kaydedildi.

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