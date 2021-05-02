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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim elemanı alacak

2 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nün öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim elemanı alacak.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, 2 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nün öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim elemanı alacak. 

Başvurular 2 Mayıs’ta başladı ve 17 Mayıs’ta sona erecek. 

Aranılan Nitelik ve Unvanlar “Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi” olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com

 

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