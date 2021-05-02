Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, 2 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nün öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim elemanı alacak.
Başvurular 2 Mayıs’ta başladı ve 17 Mayıs’ta sona erecek.
Aranılan Nitelik ve Unvanlar “Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi” olarak ilan edildi.
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