Bolu Belediyesi'nin kararına inceleme!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediye Meclisi'nde alınan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili kararına inceleme başlattı.