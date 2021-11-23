  • BIST 1.783,03
  • Altın 724,55
  • Dolar 12,5151
  • Euro 14,1279
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

Bolu Belediyesi'nin kararına inceleme!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediye Meclisi'nde alınan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili kararına inceleme başlattı.
Bolu Belediyesi'nin kararına inceleme!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediye Meclisi'nde alınan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili kararına inceleme başlattı.

Kurum, "22.11.2021 tarihinde Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda alınan yabancılara uygulanan su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancı uyruklu kişilerin nikâh ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararın Bolu Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildiğine ilişkin haberler basına yansımıştır. Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müslüme'nin ölümü ile ilgili 9 kişi gözaltına alınmıştı: Dedesi tutuklandı23 Kasım 2021 Salı 14:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Seçimler ne zaman yapılacak?23 Kasım 2021 Salı 14:22
  • Galatasaray'ın stadyumunda vinç devrildi: 3 yaralı23 Kasım 2021 Salı 14:14
  • Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid yarın Türkiye'ye geliyor23 Kasım 2021 Salı 14:12
  • Terör örgütü PKK'nın İkiyaka'da katlettiği 28 sivilin acısı dinmiyor23 Kasım 2021 Salı 14:12
  • Yangın söndürme helikopterinin alevlere kontrollü su püskürtebileceği sepet geliştirildi23 Kasım 2021 Salı 14:10
  • Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi23 Kasım 2021 Salı 14:10
  • Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada Suudi mahkemesinin kararı istendi23 Kasım 2021 Salı 14:09
  • Ülke genelinde okul çevreleri ve servis araçları denetlendi23 Kasım 2021 Salı 14:08
  • Ankara'da 2 suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı23 Kasım 2021 Salı 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti