Bolu Belediyesi'nin kararına inceleme!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediye Meclisi'nde alınan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili kararına inceleme başlattı.
Kurum, "22.11.2021 tarihinde Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda alınan yabancılara uygulanan su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancı uyruklu kişilerin nikâh ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararın Bolu Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildiğine ilişkin haberler basına yansımıştır. Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.
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