  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -2 °C
»

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili oluyor.
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler'de, D-100 kara yolunda ise Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yoğun şekilde devam ediyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Sürücüler kar yağışına karşı ışıklı tabelalarla uyarılırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapılmaması uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanı Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu11 Nisan 2021 Pazar 09:15
  • Ankara'da Açelya Apartmanı için yıkılma riski oluşturanlara soruşturma11 Nisan 2021 Pazar 09:14
  • 100 metrelik tünel tespit edildi10 Nisan 2021 Cumartesi 12:22
  • Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var10 Nisan 2021 Cumartesi 10:31
  • Siirt'te çatışma: 1 asker şehit10 Nisan 2021 Cumartesi 10:15
  • Teröristlere ağır darbe! Hepsi etkisiz hale getirildi10 Nisan 2021 Cumartesi 10:09
  • 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti Türkiye genelinde başvuruya açıldı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:36
  • MSB'den Bakan Akar'ın İngiltere ziyaretine ilişkin açıklama10 Nisan 2021 Cumartesi 09:33
  • İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatının ilk müzesinin açılışını yaptı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:32
  • 'Sosyal Hizmet Şehri' projesine katkı için 'İyilik Müzayedesi' yapıldı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti