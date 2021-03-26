  • BIST 1.399
  • Altın 443,523
  • Dolar 7,9749
  • Euro 9,3960
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nın D-100 ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde kar, tipi ve sis etkisini gösteriyor.
Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli bölgesinde kar yağışı, tipi şeklinde etkisini artırarak sürdürüyor.

Güzergahın Düzce ve Bolu geçişlerinde yer alan 1, 2 ve 3'üncü viyadükler ile Kaynaşlı, Sarıçökek ve Tünel rampası mevkisinde etkili olan yağış sonucu yüksek kesimler kar tuttu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Sürücüler, kar, tipi ve sis nedeniyle güzergahta dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, otoyolda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ulaşımın normal akışında seyrettiği bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas'ta istinat duvarı park halindeki kamyonetin üzerine yıkıldı25 Mart 2021 Perşembe 22:02
  • Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştıkları metal başlık ele geçirildi25 Mart 2021 Perşembe 22:02
  • Rum Kesimi’nde camiye ‘haç’ resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ tehditleri yazıldı25 Mart 2021 Perşembe 21:59
  • Karataş kıyıları gemi atıkları nedeniyle siyaha boyandı25 Mart 2021 Perşembe 21:59
  • İslahiye'de cami hoparlörlerinden fırtına ve soba zehirlenmesi uyarısı25 Mart 2021 Perşembe 21:58
  • Vietnam’da 17 senedir karanlık bir bodrumda tutsak kalan 2 ayı kurtarıldı25 Mart 2021 Perşembe 17:12
  • Almanya’daki Türklerin gözü tabutsuz kefen kararnamesinde25 Mart 2021 Perşembe 17:11
  • Merakla beklenen özellik WhatsApp'a geliyor25 Mart 2021 Perşembe 10:29
  • Kafasına saplanan merdivenle ambulansa bindirildi25 Mart 2021 Perşembe 09:43
  • Yüz yüze eğitime kar engeli25 Mart 2021 Perşembe 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti